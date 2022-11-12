«Альпин» разрешила Пиастри выступить за «Макларен» на тестах в Абу-Даби

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр заявил, что команда согласилась досрочно освободить Оскара Пиастри от его контрактных обязательств.

«Мы вели переговоры относительно условий, на которых мы можем разойтись. Теперь мы подводим черту под этой историей. Как только гоночный сезон закончится, Пиастри волен делать все, что хочет. Его тесты на «Поль-Рикаре»? Да, это было частью договоренности», — приводит слова Сафнауэра Autosport.

21-летний австралиец — чемпион «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 Пиастри является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Даниэля Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».

Ранее сообщалось, что Пиастри провел частные тесты в составе «Макларена» за рулем одного из старых болидов, но они проходили в не официальном порядке.

Согласие «Альпин» официально освободить Пиастри от выполнения его обязанностей резервного пилота до окончания сезона позволит гонщику выступить за «Макларен» на молодежных тестах, которые пройдут в Абу-Даби через два дня после финальной гонки сезона.