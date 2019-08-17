Виталий Петров: «Шварцман всегда отдается делу на 100 процентов»

Наставник Роберта Шварцмана, первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров считает, что 19-летний россиянин всегда сполна выкладывается. С 26 по 29 сентября в шестой раз пройдет «Гран-при России».

— С одной стороны, родные стены помогают, с другой, Роберт и другие пилоты-профессионалы, — цитируют «Известия» Петрова. — Очень важно попасть в настройки болида и проехать уикенд хорошо. Шварцман с самого начала сезона выглядит как профессионал своего дела. У меня не было особых замечаний по его психологическому настрою, концентрации. Он всегда отдается делу на 100 процентов. Я уверен: если он продолжит в том же духе, то сможет добиться самых высоких результатов.