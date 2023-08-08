Вассер рассказал о главной проблеме в разработке болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался по поводу работы над улучшением болида в условиях потолка затрат.

«Ред Булл» тоже обновляется, обновляется и обновляется. Я думаю, что все обновляют свои болиды, но реальность потолка затрат в том, что в этом сезоне мы улучшаемся гораздо меньше, чем в прошлом. Это означает, что если существует развыв между командами, действительно большой разрыв, то его очень тяжело сократить. За последние четыре или пять гонок был один раз, когда «Феррари» была впереди в квалификации, один раз «Макларен», один раз «Мерседес», но мы всегда были позади «Ред Булла», и, по крайней мере в гонках, они по-прежнему обладают большим преимуществом», — приводит слова Вассера Motorsport Week.

Потолок затрат был введен в «Формуле-1» в 2021 году. На сезон-2023 установлен лимит размером в 135 миллионов долларов.

После 12 этапов «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 191 очко. Лидирует — «Ред Булл» (503 очка).