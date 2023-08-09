Норрис: «Хочу верить, что «Макларен» находится в самой захватывающей фазе перестройки»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис надеется, что команда находится в самой захватывающей фазе перестройки. По его словам, руководитель «Макларен» Андреа Стелла проделал большую работу над атмосферой в коллективе.

«Итак, на какой стадии мы находимся в данный момент? Трудно сказать, потому что было так много взлетов и падений, но я хочу верить, что мы находимся в самой захватывающей фазе с точки зрения того, кто у нас будет на борту. Уровень работы и товарищеских отношений, которые мы проделали, разработка болида, стремление команды придумывать новые идеи — многое из этого началось, я думаю, с тех пор, как пришел Андреа. Это была большая тенденция к росту в развитии атмосферы в коллективе», — заявил британский автогонщик.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Норрис в личном зачете «Формулы-1» идет на 8-й строчке (69 очков).