Монтойя считает, что на болиде RB19 мог бы побеждать не только Ферстаппен

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что доминирование пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не говорит о его прогрессе. Монтойя полагает, что за рулем RB19 другие гонщики могли бы выиграть титул.

«Ферстаппен сейчас отлично справляется с делом, он кажется непобедимым, как в свое время Льюис Хэмилтон, когда выигрывал все подряд. Такова реальность. Макс — очень хороший гонщик, но в настоящее время он пилотирует лучшую машину. Его скорость сейчас не выше, чем два года назад. Вероятно, она осталась на прежнем уровне, но только вот машина стала намного быстрее. Есть еще примерно семь или восемь гонщиков, которые на месте Макса тоже могли бы стать чемпионами вместе с «Ред Булл», — приводит слова Монтойи Semana.

47-летний бывший пилот заявил, что Серхио Перес, Хэмилтон, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Ландо Норрис могли бы бороться за титул за рулем нынешней машины «Ред Булл».

Ферстаппен на данный момент занимает первое место в личном зачете пилотов, набрав 314 очков в 15 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов (503).