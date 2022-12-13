Вассер покинул пост руководителя «Альфа Ромео»
Французский специалист Фредерик Вассер покинул пост руководителя «Альфа Ромео».
«Спасибо, Фред. Мы будем поддерживать тебя, куда бы ты ни пошел», — говорится в сообщении «Альфа Ромео» в соцсетях.
Отмечается, что 54-летний француз покинет команду в январе 2023 года.
Вассер был назначен руководителем «Заубера», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео, в 2017 году.
В сезоне-2022 «Альфа Ромео» заняла заняла шестое место в Кубке Конструкторов, набрав 55 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).
СМИ сообщали, что Вассер может сменить Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари». Бинотто покинет «Феррари» в январе 2023 года.
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