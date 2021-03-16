В ВАДА отрицают завершение расследования в отношении расцветки «Хааса»

Портал Formula1News.co.uk. опроверг свое заявление от 15 марта о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование в отношении ливреи болида «Хааса» на новый сезон «Формулы-1», после получения ответа от организации.

«ВАДА не завершило расследование в отношение этого вопроса, решение ещё не принято», — заявили в ВАДА.

4 марта американская команда представила новый болид, в расцветке которого заметили намек на изображение российского триколора, тогда как пилоту «Хааса» Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага на международных стартах.

В этом сезоне за команду вместе с Мазепиным выступает сын чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ФИА утвердила ливрею на сезон-2021.