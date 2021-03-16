Советник «Ред Булл» похвалил Переса за работу на предсезонных тестах «Формулы-1»
19:57
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко похвалил за работу на предсезонных тестах «Формулы-1» нового пилота команды, Серхио Переса.
«Как я понял, Серхио стал быстрее всех по темпу на длинной дистанции. Он полностью оправдал свою репутацию специалиста по работе с шинами и показал, что является быстрым гонщиком. Думаю, он быстро адаптируется и будет проявлять себя с первой гонки», — приводит Auto Motor und Sport слова Марко.
Перес перешел в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт», мексиканец дебютирует за австрийскую команду в сезоне-2021.
Первый этап сезона-2021 пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/red-bull-testfahrten-bahrain-2021-mercedes-favorit/
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