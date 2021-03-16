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Гасли заявил, что был удивлен уходом Квята из «Альфа Таури»

20:35
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался об уходе из команды российского гонщика Даниила Квята.

«Я был немного удивлен уходом Даниила. В прошлом году у него были сильные гонки, но «Ред Булл» принял решение. Когда до меня дошли первые слухи о приходе Цуноды, я не обращал на это особого внимания, был сфокусирован на концовке сезона. Юки — молодой и талантливый пилот, уверен, что он будет отлично выступать», — цитирует Nextgen-Auto Гасли.

Квят выступал за «Альфа Таури» в 2014 году и с 2016 по 2020 год. С сезона-2021 его место занял японец Юки Цунода.

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