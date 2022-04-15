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Сегодня, 19:32

Штайнер: «Надеюсь, что замена отмененного «Гран-при России» не станет гонкой ради гонки»

Руководитель «Хааса» надеется, что замена отмененного «Гран-при России» не станет гонкой ради гонки
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер надеется, замена отмененному «Гран-при России» принесет деньги в бюджет «Формулы-1».

«Решение о замене этапа должно зависеть от того, как много новая гонка принесет в бюджет. Мы должны быть уверены, что не проводим гонку ради самой гонки, учитывая высокие затраты на логистику и другие расходы. «Ф-1» должна позаботиться о том, чтобы мы получили адекватную оплату за проведение этапа в новом месте. Мы не должны потерять деньги. Думаю, 22 гонки за сезон — это разумная цифра, но если 23-я принесет нам выгоду, то все в полном порядке», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.

В «Формуле-1» продолжают искать замену «Гран При России». На вакантные даты во второй половине сентября претендуют Португалия, Катар, Бахрейн и испанский Херес.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/80269/f1-must-not-replace-russia-just-for-sake-of-racing-steiner/
Формула-1
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