Штайнер: «Надеюсь, что замена отмененного «Гран-при России» не станет гонкой ради гонки»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер надеется, замена отмененному «Гран-при России» принесет деньги в бюджет «Формулы-1».

«Решение о замене этапа должно зависеть от того, как много новая гонка принесет в бюджет. Мы должны быть уверены, что не проводим гонку ради самой гонки, учитывая высокие затраты на логистику и другие расходы. «Ф-1» должна позаботиться о том, чтобы мы получили адекватную оплату за проведение этапа в новом месте. Мы не должны потерять деньги. Думаю, 22 гонки за сезон — это разумная цифра, но если 23-я принесет нам выгоду, то все в полном порядке», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.

В «Формуле-1» продолжают искать замену «Гран При России». На вакантные даты во второй половине сентября претендуют Португалия, Катар, Бахрейн и испанский Херес.