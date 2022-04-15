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Сегодня, 15:21

Леклер: «Пока «Феррари» допускает меньше ошибок, чем соперники, и постоянно находится в группе лидеров»

Леклер рассказал, что может помочь ему в борьбе за чемпионский титул
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что может помочь ему в борьбе за чемпионский титул «Формулы-1».

«старт сезона вряд ли мог сложиться лучше — разве что за исключением того, если бы я сумел стать первым еще и в гонке в Джидде. Но, пожалуй, слишком сильно жадничать тоже не стоит. Думаю, очень важно то, что пока мы не допускаем ошибок и постоянно находимся в группе лидеров.

Пока наш подход работает, но с другой стороны в чемпионате прошло всего три гонки. И я еще буду допускать ошибки в этом сезоне, разумеется. Ведь ошибаются все. Мне просто нужно допустить меньше ошибок, чем соперникам», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Пилот «Феррари» на данный момент является лидером личного зачета, набрав 71 очко в трех гонках. На втором месте Джордж Расселл из «Мерседеса» (37 очков), на третьей позиции сокомандник Леклера Карлос Сайнс (33 очка).

Следующий этап «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля в итальянском городе Имола.

Источник: https://racingnews365.nl/leclerc-niet-onfeilbaar-in-strijd-met-verstappen-ik-ga-nog-fouten-maken
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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