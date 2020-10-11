В «Рейсинг Пойнт» рассказали о состоянии Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр объяснил, почему основной пилот команды Лэнс Стролл пропускает «Гран-при Айфеля». В субботу стало известно, что место канадца займет Нико Хюлькенберг.

— Лэнсу нездоровилось еще на «Гран-при России», — приводит Racefans слова Зафнауэра. — Мы подумали, что он простудился, но на всякий случай посоветовали сдать тест на коронавирус. Он сдал три или четыре анализа, все они были отрицательными. Симптомов коронавируса у Лэнса тоже нет, у него просто недомогание. К тому же, в ночь с пятницы на субботу у него заболел живот. Возможно, у него пищевое отравление или желудочная инфекция.

Гонка «Гран-при Айфеля» состоится сегодня, 11 октября, начало — в 15.00 (мск).