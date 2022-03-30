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Сегодня, 17:41

В «Ред Булл» заявили, что болид станет легче к «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущих изменениях, которые коснутся болидов команды.

«Болид «Феррари» быстр в любых условиях вне зависимости от температуры шин. Нашу машину, безусловно, сложнее настраивать, но к Имоле она станет легче. Это даст значительное преимущество во времени — выигрыш во времени, иными словами.

Думаю, команда в хорошем положении, но у нас есть фактически равный оппонент в лице «Феррари». Леклер в этом году пилотирует абсолютно безупречно, так что сезон получится захватывающим», — приводит слова Марко Planet F1.

После двух этапов «Ред Булл» набрал 37 очков и занимает третье место в Кубке конструкторов.

10 апреля пройдет гонка «Гран-при Австралии», а «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле — 24 апреля.

Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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