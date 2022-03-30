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30 марта, 19:54

Алонсо разочарован результатами первых этапов «Гран-при» «Формулы-1»

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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о первых гонках «Формулы-1» в сезоне-2022.

«Я провел две отличные гонки. Одну в Бахрейне. Но там, к сожалению, стратегическая ошибка с выбором шин на старт негативно сказалась для нас на ходе всего заезда. Да и двигатель работал не лучшим образом.

В то время как в Саудовской Аравии я был очень быстр в квалификации, но нам очень не повезло в третьем сегменте. Потому что у многих гонщиков просто не осталось в запасе свежих шин, однако в итоге оказалось, что быстрее оказались уже немного изношенные, но прикатанные покрышки.

Так что в итоге в гонке нам пришлось обгонять нескольких соперников, чтобы вернуться на привычные позиции — на 5-6 место. А затем случился еще один сход с дистанции. Так что я определенно разочарован тем, что проведя два отличных гоночных уик-энда, в итоге заработал всего два очка», — приводит слова Алонсо The Race.

На «Гран-при Бахрейна» Алонсо занял девятое место, а на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот не смог финишировать из-за технических проблем с болидом.

В личном зачете пилотов Алонсо занимает 13-е место, имея в активе 2 очка.

Источник: https://the-race.com/formula-1/alonso-frustrated-two-great-races-havent-been-rewarded/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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