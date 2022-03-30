Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:03

Хорнер: «Здорово отыграться после тех проблем, которые были у «Ред Булл», гонка в Джидде была отличной»

Кристиан Хорнер поделился мнением о системе снижения сопротивления (DRS) на трассах «Формулы-1»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о системе снижения сопротивления (DRS) на трассах «Формулы-1».

«DRS настолько мощная, что можно заметить, что между гонщиками идет игра в кошки-мышки, когда они тормозят до такой степени, что ускоряются на повороте. Возможно, в будущем нам стоит обратить внимание на то, где находится зона контроля DRS», — приводит слова Хорнера Motorsportweek.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», обогнав пилота «Феррари» Шарля Леклера. Результат ознаменовал положительный поворот для «Ред Булл», который уехал из Бахрейна с нулем очков, после того как оба болида сошли в конце гонки.

«Было здорово отыграться после тех проблем, которые у нас были, и это была отличная гонка. Это была также стратегическая гонка для Макса, он не выжимал из шин слишком много, чтобы убедиться, что у него достаточно сил для атаки в конце. И было несколько отличных схваток между ним и Шарлем», — добавил Хорнер.

Третий этан «Гран-ри» пройдет в Мельбурне (Австралия) с 8 по 10 апреля.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/30/horner-f1-should-look-to-stop-cat-and-mouse-drs-games/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаккинен: «У «Мерседеса» есть много проблем, которые надо решить, если они хотят догнать «Ред Булл» и «Феррари»

В «Ред Булл» заявили, что болид станет легче к «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости