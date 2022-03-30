Хорнер: «Здорово отыграться после тех проблем, которые были у «Ред Булл», гонка в Джидде была отличной»

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о системе снижения сопротивления (DRS) на трассах «Формулы-1».

«DRS настолько мощная, что можно заметить, что между гонщиками идет игра в кошки-мышки, когда они тормозят до такой степени, что ускоряются на повороте. Возможно, в будущем нам стоит обратить внимание на то, где находится зона контроля DRS», — приводит слова Хорнера Motorsportweek.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», обогнав пилота «Феррари» Шарля Леклера. Результат ознаменовал положительный поворот для «Ред Булл», который уехал из Бахрейна с нулем очков, после того как оба болида сошли в конце гонки.

«Было здорово отыграться после тех проблем, которые у нас были, и это была отличная гонка. Это была также стратегическая гонка для Макса, он не выжимал из шин слишком много, чтобы убедиться, что у него достаточно сил для атаки в конце. И было несколько отличных схваток между ним и Шарлем», — добавил Хорнер.

Третий этан «Гран-ри» пройдет в Мельбурне (Австралия) с 8 по 10 апреля.