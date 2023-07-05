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Сегодня, 08:17

«Ф-1» проведет тесты колесных арок для улучшения видимости под дождем

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Формула-1» впервые опробует техническое решение для улучшения видимости в дождевых условиях, сообщает The Race.

По завершении тестов «Пирелли», которые состоятся в Сильверстоуне 13 июля, на болиды установят колесные арки. Они призваны снизить уровень спрея и тем самым улучшить видимость, которая остается главной проблемой под дождем. Арки не будут использовать в сухих условиях, однако их легко установить либо перед стартом дождевой гонки, либо под красными флагами.

Предполагается, что новинку могут внедрить в следующем сезоне.

В тестах арок примут участие «Мерседес» и «Макларен». Заезды пройдут лишь на одной прямой, которую польют водой. «Мерседес» будет проводить тесты с колесными арками, а «Макларен» будет работать в стандартной комплектации, чтобы собрать контрольные данные для сравнения.

Источник: https://the-race.com/formula-1/f1-set-for-first-track-test-of-wet-weather-wheel-arches/
Формула-1
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