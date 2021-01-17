В «Формуле-1» прокомментировали слухи об отмене гонок в Монако, Азербайджане и Канаде

В «Формуле-1» прокомментировали слухи о возможной отмене этапов в Монако, Азербайджане и Канаде в сезоне-2021 из-за пандемии коронавируса.

«Ранее мы представили обновленный календарь на 2021 год. Других изменений не планируется. Предположения, что эти гонки будут отменены, являются неверными», — приводит RaceFans слова представителя гоночной серии.

Сезон-2021 «Формулы-1» должен стартовать с «Гран-при Бахрейна», который пройдет с 26 по 28 марта. «Гран-при Монако» запланирован на 23 мая, гонка в Азербайджане — на 6 июня, а этап в Канаде — на 13 июня.