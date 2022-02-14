В ФИА отложили решение по гоночному директору «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила заявление относительно ситуации, произошедшей на «Гран-при Абу-Даби» 2021 года.

«Президент федерации Мухаммед бин Сулайем выслушал мнение комиссии, состоявшей из руководства «Формулы-1» и представителей команд, и включит его в свой анализ произошедшего, который будет опубликован в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе.

За этим анализом последуют структурные изменения, но какие именно — пока не говорится. Кроме того, ФИА представит и план действий по реализации этих изменений.

Ранее сообщалось, что руководство «Ф-1» в интересах спорта просило отправить в отставку директора гонок Майкла Маси, а сам бин Сулайем настаивал на сохранении австралийца на его посту, но вместе с тем и на изменении процедуры принятия решений по ходу гонки.

Напомним, что в финале прошлого сезона в Абу-Даби Маси принял решение возобновить гонку, прерванную автомобилем безопасности, на еще один круг. Это позволило Максу Ферстаппену, который сменил шины, обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона и выиграть этап и весь чемпионат.