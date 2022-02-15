«Альфа Таури» сегодня проведет обкатку болида на сезон-2022

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон сообщил, что сегодня, 15 февраля, команда проведет обкатку нового болида на сезон-2022.

«С точки зрения инженерной работы машина впервые выйдет на трассу. Важно проверить работоспособность всех систем и программного обеспечения, обнаружить и устранить все неполадки.



Сбор первичных данных очень полезен перед предсезонными тестами, на которых мы сосредоточимся на более сложных задачах и будем тестировать болид на более длинной дистацнии», — приводит F1i слова Эггинтона.

Вчера, 14 февраля, «Альфа Таури» представила новый болид, который получил название AT03. Пилотами команды в новом сезоне останутся Пьер Гасли и Юки Цунода.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.