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Сегодня, 09:16

«Альфа Таури» сегодня проведет обкатку болида на сезон-2022

Иван Торопцев
Корреспондент

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон сообщил, что сегодня, 15 февраля, команда проведет обкатку нового болида на сезон-2022.

«С точки зрения инженерной работы машина впервые выйдет на трассу. Важно проверить работоспособность всех систем и программного обеспечения, обнаружить и устранить все неполадки.

Сбор первичных данных очень полезен перед предсезонными тестами, на которых мы сосредоточимся на более сложных задачах и будем тестировать болид на более длинной дистацнии», — приводит F1i слова Эггинтона.

Вчера, 14 февраля, «Альфа Таури» представила новый болид, который получил название AT03. Пилотами команды в новом сезоне останутся Пьер Гасли и Юки Цунода.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Источник: https://f1i.com/news/431943-alphatauri-at03-set-for-shakedown-run-on-tuesday.html
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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