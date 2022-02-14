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Сегодня, 19:38

«Формула-1» изменила схему начисления очков по итогам скандала в Спа

«Формула-1» изменила схему начисления очков по итогам неполных гонок
Иван Шитик
Корреспондент

«Формула-1» изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, сообщает официальный сайт ФИА.

Если лидер не проехал хотя бы двух полных кругов без машины безопасности и режима VSC, то зачетных баллов не получает никто.

Если лидер преодолел более двух полных кругов, но менее 25% запланированной дистанции, то для первой пятерки используется схема: 6-4-3-2-1.

В случае если лидер к моменту отмены гонки прошел от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получит лишь 9 пилотов по системе 13-10-8-6-5-4-3-2-1.

Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков, однако система начисления очков также будет отличаться от стандартной: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1.

Формула-1
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