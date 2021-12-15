В «Феррари» планируют продлить контракт с Сайнсом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команда планирует продлить контракт с пилотом Карлосом Сайнсом.

«Карлос провел отличный сезон. Продление контракта с Сайнсом? Когда мы подписывали его год назад, мы договорились, что именно зимой обсудим все, что произошло за сезон. Мы взяли Карлоса, потому что хотели, чтобы у нас были два отличных пилота, набирающих очки в каждой гонке. Так и вышло. Я доволен тем, что сделал Сайнс в свой первый год в «Феррари». Мы подписали его, потому что он — хороший гонщик, который набирает очки и способен учиться», — приводит GrandPX слова Бинотто.

Сайнс занял пятое место в личном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2021. Испанец набрал 164,5 очка, опередив своего партнера по команде Шарля Леклера (159), который занял 7-ю строчку. Контракт Сайнса с «Феррари» действует до конца сезона-2022.