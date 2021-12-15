Хэмилтону присвоено рыцарское звание

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон на церемонии в Виндзорском замке получил рыцарское звание. О присвоении 36-летнему британцу титула рыцаря Британской империи стало известно в ноябре 2021 года.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Однако в этом сезоне он уступил звание лучшего голландскому пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену.

Хэмилтон проживает в Монте-Карло. Считалось, что из-за этого, а также некоторых налоговых проблем ему не присваивали титул рыцаря раньше.

Личного рыцарства без включения в признанные рыцарские ордены удостаиваются гражданские лица. Рыцарь-бакалавр (звание, которое и получил Хэмилтон) имеет право на титулование «сэр».