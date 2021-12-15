Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтону присвоено рыцарское звание

14:59
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Теги:

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон на церемонии в Виндзорском замке получил рыцарское звание. О присвоении 36-летнему британцу титула рыцаря Британской империи стало известно в ноябре 2021 года.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Однако в этом сезоне он уступил звание лучшего голландскому пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену.

Хэмилтон проживает в Монте-Карло. Считалось, что из-за этого, а также некоторых налоговых проблем ему не присваивали титул рыцаря раньше.

Личного рыцарства без включения в признанные рыцарские ордены удостаиваются гражданские лица. Рыцарь-бакалавр (звание, которое и получил Хэмилтон) имеет право на титулование «сэр».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Врач назвала способ навсегда избавиться от жира на животе
8
13