Хэмилтону присвоено рыцарское звание
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон на церемонии в Виндзорском замке получил рыцарское звание. О присвоении 36-летнему британцу титула рыцаря Британской империи стало известно в ноябре 2021 года.
Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Однако в этом сезоне он уступил звание лучшего голландскому пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену.
Хэмилтон проживает в Монте-Карло. Считалось, что из-за этого, а также некоторых налоговых проблем ему не присваивали титул рыцаря раньше.
Личного рыцарства без включения в признанные рыцарские ордены удостаиваются гражданские лица. Рыцарь-бакалавр (звание, которое и получил Хэмилтон) имеет право на титулование «сэр».
Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle.— Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) December 15, 2021
Image ID: 2HATNCR // Dominic Lipinski // PA Wire#alamyeditoril #LewisHamilton pic.twitter.com/RxLOhro1pM
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