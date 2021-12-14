Шварцман поделился эмоциями после первого дня тестов «Формулы-1» за рулем «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями после первого дня тестов «Формулы-1» за рулем болида «Феррари».

«Я управлял болидом во второй половине дня и мне очень понравилось. Несмотря на несколько красных флагов, мне удалось выполнить план, который был составлен на день. Также я узнал несколько новых вещей по сравнению с предыдущими тестами.

Показал стабильное выступление во время гоночных симуляций, что и было одной из главных целей. Большое спасибо «Феррари» за эту возможность, с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества", — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Завтра, 15 декабря, Шварцман проведет тесты новичков за рулем машины «Хааса».