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Шварцман поделился эмоциями после первого дня тестов «Формулы-1» за рулем «Феррари»

22:18
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Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями после первого дня тестов «Формулы-1» за рулем болида «Феррари».

«Я управлял болидом во второй половине дня и мне очень понравилось. Несмотря на несколько красных флагов, мне удалось выполнить план, который был составлен на день. Также я узнал несколько новых вещей по сравнению с предыдущими тестами.

Показал стабильное выступление во время гоночных симуляций, что и было одной из главных целей. Большое спасибо «Феррари» за эту возможность, с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества", — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Завтра, 15 декабря, Шварцман проведет тесты новичков за рулем машины «Хааса».

Дополнительная информация:

https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/306-laps-on-first-day-of-abu-dhabi-test

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Екатерина Савостина все материалы автора
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