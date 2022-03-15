В «Астон Мартин» построили специальный симулятор для Феттеля

Команда «Астон Мартин» для удобства пилота Себастьяна Феттеля создала новый гоночный симулятор. В постройке устройства использовался реальный кокпит 2021 года, сообщает Motorsport.

Устройство состоит из настоящего гоночного кресла и органов управления и снабжено тремя мониторами, которые предоставляют пилоту полноценную картину трека. Есть даже зеркала заднего вида, правда, на нестандартных кронштейнах.

Команда утверждает, что симулятор установлен в доме Феттеля в Германии с осени прошлого года.

В прошлом году Феттелю было сложно освоиться с новой машиной «Астон Мартин», а из-за напряженного графика ему не всегда удавалось поработать на симуляторе перед гоночным уик-эндом.