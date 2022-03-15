Ферстаппен рассказал о том, что будет делать в 50 лет

Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», не против быть пилотом и в 50 лет.

«Хотел бы я участвовать в гонках, когда мне исполнится 50? Возможно, но больше для удовольствия, как хобби. В отдаленном будущем я хочу участвовать в других категориях, например, в гонках на выносливость, где ты делишь машину с двумя или тремя другими гонщиками. Конечно, я всегда хочу победить, но удовольствие будет очень важно», — цитирует Ферстаппена официальный сайт гонщика.

В завершившемся сезоне Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1». Судьба титула решилась на последнем круге последней гонки сезона, когда нидерландец обогнал Льюиса Хэмилтона.