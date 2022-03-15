Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина

Великобритания ввела санкции в отношении экс-пилота «Хааса» Никиты Мазепина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный британским правительством.

Ранее Мазепин был включен в сакционный список Евросоюза. Также в санкционный список Великобритании попали Николай Валуев, Антон Шипулин и Светлана Журова.

5 марта «Хаас» расторг контракт Мазепиным. Его место в команде занял датский гонщик Кевин Магнуссен.