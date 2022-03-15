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Сегодня, 21:20

Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина

Сергей Разин
корреспондент
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Великобритания ввела санкции в отношении экс-пилота «Хааса» Никиты Мазепина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный британским правительством.

Ранее Мазепин был включен в сакционный список Евросоюза. Также в санкционный список Великобритании попали Николай Валуев, Антон Шипулин и Светлана Журова.

5 марта «Хаас» расторг контракт Мазепиным. Его место в команде занял датский гонщик Кевин Магнуссен.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220315/mazepin-1778343868.html
Антон Шипулин
Никита Мазепин
Николай Валуев
Светлана Журова
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