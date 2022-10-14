Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:55

В «Альпин» запретят семьям Окона и Гасли посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов

Читать «СЭ» в

Известный британский журналист Джо Сейвуд рассказал какое решение придумали в «Альпин», чтобы избежать конфликта между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

«В «Альпин» сделали решительный шаг, взяв в команду двух французских гонщиков, которые не совсем ладили в прошлом. Время покажет, разумное ли это решение, но мне сообщили, что для того, чтобы свести все возможные трения к минимуму, пилотам сообщили, что они могут привезти свои семьи только на два «Гран-при» за сезон, причем семьи Окона и Гасли не смогут посещать одни и те же гонки», — написал Сейвуд в своих соцсетях.

Во время выступлений в картинге французский пилоты поддерживали дружеские отношения, однако, как только гонщики стали соперничать на международном уровне их отношения ухудшались.

26-летний француз подписал контракт с «Альпин» на два года с возможностью продления на один сезон.

Формула-1
Альпин
Пьер Гасли
Эстебан Окон
2
1
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педро де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости