В «Альпин» запретят семьям Окона и Гасли посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов

Известный британский журналист Джо Сейвуд рассказал какое решение придумали в «Альпин», чтобы избежать конфликта между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

«В «Альпин» сделали решительный шаг, взяв в команду двух французских гонщиков, которые не совсем ладили в прошлом. Время покажет, разумное ли это решение, но мне сообщили, что для того, чтобы свести все возможные трения к минимуму, пилотам сообщили, что они могут привезти свои семьи только на два «Гран-при» за сезон, причем семьи Окона и Гасли не смогут посещать одни и те же гонки», — написал Сейвуд в своих соцсетях.

Во время выступлений в картинге французский пилоты поддерживали дружеские отношения, однако, как только гонщики стали соперничать на международном уровне их отношения ухудшались.

26-летний француз подписал контракт с «Альпин» на два года с возможностью продления на один сезон.