Гонщики «Индикара» Палоу и О'Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках в США и Абу-Даби

Гонщики «Индикара» Алекс Палоу и Патрисио О'Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

Палоу заменит Даниэля Риккардо на первой пятничной тренировке «Гран-при США». О'Уорд будет пилотировать «Макларен» на первой практике «Гран-при Абу-Даби» и заменит Ландо Норриса.

25-летний испанец Палоу является чемпионом «Индикар» 2021 года.

23-летний мексиканец О'Уорд в нынешнем сезоне выступает за «Макларен» в американской серии.

«Гран-при США» пройдет с 21 по 23 октября. Заключительная гонка сезона в Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября.