«Уильямс» пропустит декабрьские тесты в Абу-Даби

Команда «Уильямс» не сможет среди прочих опробовать новые 18-дюймовые колеса «Формулы-1» на тестах в Абу-Даби в декабре 2021 года, сообщает Marca.

Для того, чтобы принять в них участие, командам нужно подготовить специальные машины на базе нынешних, но с измененной под увеличенные колеса подвеской. В «Уильямс» сочли построение целого болида ради двух дней тестов не целесообразным.