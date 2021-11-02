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«Уильямс» пропустит декабрьские тесты в Абу-Даби

16:50
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Команда «Уильямс» не сможет среди прочих опробовать новые 18-дюймовые колеса «Формулы-1» на тестах в Абу-Даби в декабре 2021 года, сообщает Marca.

Для того, чтобы принять в них участие, командам нужно подготовить специальные машины на базе нынешних, но с измененной под увеличенные колеса подвеской. В «Уильямс» сочли построение целого болида ради двух дней тестов не целесообразным.

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Иван Шитик все материалы автора
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