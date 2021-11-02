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Бинотто: «Популярность «Феррари» во всем мире все еще очень высока»

17:40
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал исследование «Формулы-1», которое показало, что «Скудерия» занимает третье место по популярности среди команд.

«Я слышал о результатах опроса, — приводит слова Бинотто GPFans. — Должен сказать, что если я проведу свой собственный опрос и посмотрю на трибуны в Остине, то увижу там много красного. Поэтому я почти уверен, что популярность «Феррари» во всем мире все еще очень высока».

Согласно совместному исследованию аналитической компании Nielsen Sports и Motorsport Network, «Макларен» стал самой популярной командой «Формулы-1», обойдя по популярности «Феррари». Второе место в опросе занял «Ред Булл».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/71510/ferrari-insist-popularity-high-despite-f1-survey-result/

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