В 2026 году болиды «Формулы-1» могут уменьшиться в размерах

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассчитывает на то, что болиды станут меньше к 2026 году.

«Как вы знаете, мы ждем новых силовых установок в 2026 году, — приводит слова Брауна RaceFans. — С ними появятся и новые машины. Один из основных вопросов — сможем ли мы уменьшить вес? Это нелегко, когда у тебя гибрид и внедрены все последние меры безопасности. Но мы верим, что они могут стать меньше. С учетом того, как развивается моторный регламент, есть очень большая вероятность, что болиды станут компактнее».

Очередное изменение технического регламента связано с введением более простых силовых установок.