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В 2026 году болиды «Формулы-1» могут уменьшиться в размерах

15:51
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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассчитывает на то, что болиды станут меньше к 2026 году.

«Как вы знаете, мы ждем новых силовых установок в 2026 году, — приводит слова Брауна RaceFans. — С ними появятся и новые машины. Один из основных вопросов — сможем ли мы уменьшить вес? Это нелегко, когда у тебя гибрид и внедрены все последние меры безопасности. Но мы верим, что они могут стать меньше. С учетом того, как развивается моторный регламент, есть очень большая вероятность, что болиды станут компактнее».

Очередное изменение технического регламента связано с введением более простых силовых установок.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/11/02/f1-cars-will-be-smaller-but-not-necessarily-lighter-in-2026/

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