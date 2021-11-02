В 2026 году болиды «Формулы-1» могут уменьшиться в размерах
15:51
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассчитывает на то, что болиды станут меньше к 2026 году.
«Как вы знаете, мы ждем новых силовых установок в 2026 году, — приводит слова Брауна RaceFans. — С ними появятся и новые машины. Один из основных вопросов — сможем ли мы уменьшить вес? Это нелегко, когда у тебя гибрид и внедрены все последние меры безопасности. Но мы верим, что они могут стать меньше. С учетом того, как развивается моторный регламент, есть очень большая вероятность, что болиды станут компактнее».
Очередное изменение технического регламента связано с введением более простых силовых установок.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/11/02/f1-cars-will-be-smaller-but-not-necessarily-lighter-in-2026/
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