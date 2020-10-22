Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал решение руководства команды сменить состав гонщиков на следующий сезон. Амеркианскую команду также покинет Кевин Магнуссен.

«Пожалуй, я был немного удивлен, — цитирует Грожана Motorsport. — Я предполагал, что один из нас уйдет в конце года из-за того, как коронавирус осложнил финансовую жизнь компаниям по всему миру. Я это и сказал Гюнтеру Штайнеру, когда он мне звонил, но он ответил, что по финансовым причинам уходим мы оба.

Я полностью понимаю это решение, оно честное. Я знаю, что из-за COVID это тяжелый год для компаний во многих сферах. Теперь наша команда пойдет другим путем и я желаю им удачи в будущем».