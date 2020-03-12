У одного из членов команды «Макларена» обнаружен коронавирус, команда снялась с «Гран-при Австралии»

«Макларен» сообщил, что один из специалистов команды сдал положительный тест на коронавирус. Команда приняла решение сняться с «Гран-при Австралии», первого этапа сезона-2020 в «Формуле-1», который запланирован на эти выходные.

— Мы подтверждаем, что член нашего персонала сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в заявлении «Макларена». — Специалист был протестирован и изолирован, как только у него появились первые симптомы заболевания, теперь с ним работают представители местной системы здравоохранения. «Макларен» сотрудничает с местными властями и помогает в расследовании и анализе. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун и руководитель команды «Формулы-1» Андреас Зайдль проинформировали руководство гоночной серии и ФИА об этом решении. Оно было принято в целях защиты не только работников «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1».

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Ранее сообщалось, что австралийские власти готовы отменить «Гран-при Австралии» в случае, если хотя бы у одного из представителей одной из десяти команд «Формулы-1» будет обнаружен коронавирус.