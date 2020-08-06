Тото Вольфф: «Мерседес» рассчитывает в ближайшее время подписать контракт с Хэмилтоном на 3 года"
13:16
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о переговорах с пилотом команды, Льюисом Хэмилтоном.
— У нас идет хорошее обсуждение, я настроен позитивно и рассчитываю, что вскоре мы заключим с Льюисом новый контракт, — цитирует GrandPX Вольффа. — Мы хотели бы подписать с ним соглашение на три года.
Нынешний контракт Хэмилтона действует до конца сезона-2020.
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