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«Торо Россо»: «У Квята были ограниченные возможности совершить обгон»

04:01
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Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвел итоги «Гран-при США» для Даниила Квята. Он финишировал на 10-м месте, но из-за пятисекундного штрафа переместился на 12-ю позицию.

— Гонка не принесла желаемого результата, что разочаровывает. Особенно учитывая скорость, которую мы демонстрировали. Гонка Даниила начала получаться на последних десяти кругах, но из-за желтых флагов в 12-м повороте у него были ограниченные возможности совершить обгон в борьбе за десятое место. Атака на Переса была признана слишком агрессивной, и мы получили штраф, который выбил нас из очков. Мы потеряли позицию в Кубке конструкторов, впереди еще две гонки.

За что Квяту дали штраф? Видео контакта с Пересом

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