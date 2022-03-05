«Хаас» расторг контракт с Мазепиным
Команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Формулы-1».
«Команда «Хаас» решила немедленно расторгнуть титульное партнерство с «Уралкалием» и контракт с Никитой Мазепиным», — говорится в заявлении команды.
Таким образом, 23-летний россиянин не примет участие в гонках в 2022 году.
1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.
Источник: https://tass.ru/sport/13975035
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