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Сегодня, 12:00

«Хаас» расторг контракт с Мазепиным

Сергей Разин
корреспондент
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Формулы-1».

«Команда «Хаас» решила немедленно расторгнуть титульное партнерство с «Уралкалием» и контракт с Никитой Мазепиным», — говорится в заявлении команды.

Таким образом, 23-летний россиянин не примет участие в гонках в 2022 году.

1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Источник: https://tass.ru/sport/13975035
Хаас
Никита Мазепин
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