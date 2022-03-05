«Хаас» расторг контракт с Мазепиным

Команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление «Формулы-1».

«Команда «Хаас» решила немедленно расторгнуть титульное партнерство с «Уралкалием» и контракт с Никитой Мазепиным», — говорится в заявлении команды.

Таким образом, 23-летний россиянин не примет участие в гонках в 2022 году.

1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.