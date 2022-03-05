Косаченко назвала безумием решение «Хаас» расторгнуть контракт с Мазепиным

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о расторжении контракта команды «Хаас» и российского пилота Никиты Мазепина.

«Это ненормально! Мы всегда говорим, что спорт вне политики. В чем смысл поддержки международного спорта, если все эти положения неустойчивы? Когда начинают угнетать спортсменов, то это безумие. Я поддерживаю Никиту. У него еще все впереди. В его системе координат интересы страны оказались выше. Но что теперь сделать... Мы будем жить в этих условиях. Нас бьют, а мы крепчаем», — сказала Косаченко «СЭ».

1 марта Международная автомобильная федерация объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Также «Формула-1» объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.