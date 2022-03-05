Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:00

Глава «Астон Мартин» рассказал о будущем Феттеля в команде

Иван Шитик
Корреспондент

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о перспективах продолжения сотрудничества с пилотом Себастьяном Феттелем.

«Очевидно, что четырехкратный чемпион мира, каковым является Феттель, не захочет быть 15-м или 12-м и водить восьмую по скорости машину в чемпионате.

Это наша задача, стать командой, которая способна создать быструю машину и побеждать. Себастьян умный парень, он смотрит не на год вперед. Ему важна не скорость болида в этом году, а потенциал на будущее. Если мы не сможем предоставить этого ему, у нас не будет шансов удержать его в команде.

Но, честно говоря, я лично вообще пока не обсуждал с ним его будущее", — цитирует Крака Motorsport.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему западные санкции не страшны российскому ММА и Федору Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «Сейчас я ощущаю себя свежее, чем когда-либо»

«Хаас» расторг контракт с Мазепиным
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости