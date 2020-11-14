Стролл и Норрис вызваны к стюардам

Стюарды «Гран-при Турции» вызвали Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» и Ландо Норриса из «Макларена» для разбирательств из-за превышения скорости под желтыми флагами, сообщает BBC.

Ландо Норрис не сбросил скорость под двойными желтыми флагами в восьмом повороте в первой части квалификации — во время вылета Николас Латифи. Лэнс Стролл не сбросил в финале квалификации под одинарными желтыми флагами.

Гонщикам грозят штрафные санкции, вплоть до потери позиций на старте, но в отношение Норриса может быть принято более жесткое наказание.