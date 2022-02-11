Норрис по новому контракту стал третьим в списке самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1»

Ландо Норрис будет зарабатывать в «Макларене» по новому контракту 20 миллионов фунтов стерлингов в год

На этой неделе команда «Макларен» объявила, что пилот Ландо Норрис останется в ее составе до конца 2025 года.

По данным The Times, зарплата 22-летнего спортсмена составит 20 миллионов фунтов стерлингов в год.

Кроме того, в контракте прописано особое условие, что ни одна из сторон не вправе разорвать его досрочно по своей инициативе.

Новый контракт увеличит доходы Норриса в четыре раза и выведет его на третью строчку в списке зарплат — позади пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена.

Норрис является боевым гонщиком «Макларена» с сезона-2019, в 2018 году он был тест-пилотом команды. В прошлом сезоне он занял 6-е место в личном зачете, набрав 160 очков.

Первый этап сезона-2022 в «Формуле-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.