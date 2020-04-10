Спортивный директор «Гран-при Нидерландов» исключил возможность проведения гонки без болельщиков

Спортивный директор «Гран-при Нидерландов» Ян Ламмерс исключил возможность проведения этапа «Формулы-1» на трассе в Зандворте без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

— Проведение гонки без зрителей? Для нас это немыслимый сценарий, — приводит Motorsport.com слова Ламмерса. — Если есть гонка, то ее нужно проводить без всяких компромиссов. Нидерланды возвращаются в «Формулу-1» спустя 35 лет, мы должны отпраздновать это событие. Если поступит запрос от руководства гоночной серии, то нам придется серьезно задуматься, однако мы не хотим обсуждать возможность проведения этапа без болельщиков, пока нас не попросили провести этап именно в таком формате. К счастью, этого еще не случилось и, насколько мы понимаем, это невозможно. Нужно понимать, что сейчас «Формула-1» и ФИА столкнулись с тяжелой задачей и пытаются всеми силами сохранить команды, промоутеров и спонсоров. Официальные лица делают то, чего мы от них и ожидаем — рассматривают все возможные сценарии развития событий. Остается лишь надеяться, что скоро нам дадут зеленый свет. Это будет означать, что коронавирус более-менее под контролем.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.