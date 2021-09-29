Сироткин считает, что у Ферстаппена больше шансов стать чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2021

Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин поделился мнением о борьбе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» за чемпионство в текущем сезоне.

«Думаю, шансов выиграть чуть больше у Макса. На большинстве трасс, на большинстве условий, большинстве комплектов резины «Ред Булл» смотрится быстрее, чем «Мерседес». При этом надо понимать, что после 15 этапов, а это 2/3 сезона, разница между лидерами составляет всего два очка. То есть их борьба начинается с чистого листа, но цена ошибки значительно выросла. Если в начале сезона, потеряв много очков, ты мог уверенно сказать, что времени еще много и мы обязательно отыграемся, то сейчас рассчитывать на это нельзя.

Мне кажется, судьбу титула решит не обмен позициями: первый — второй, второй — первый. На этом отыгрывается мало очков. Они весь сезон так едут. А чемпион определится в ситуации, когда кто-то допустит ошибку, случится авария, технический сход. На этом может быть проиграно огромное количество очков", — приводят слова Сироткина «Известия».

На «Гран-при России» Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1». У него 246,5 балла и первое место в личном зачете. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.