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Мик Шумахер: «Феррари» и Шумахер — особенное сочетание. Надеюсь в будущем его возродить»

17:20
Мик Шумахер. Фото Instagram
Мик Шумахер. Фото Instagram
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, как справляется с давлением, учитывая то, каких успехов в «Формуле-1» добился его отец Михаэль Шумахер.

«Понятно, что с учетом исторических успехов — когда люди говорят о союзе Шумахера и «Феррари», — это действительно особенное сочетание. И я надеюсь, что в будущем смогу возродить этот союз.

При этом Маттиа Бинотто не ставил передо мной конкретных целей, не напрямую. Понятно, что я хочу доказать то, что являюсь отличным гонщиком, хочу показать себя. В «Феррари» всегда пристально следили за моими выступлениями и всегда оказывают мне помощь в самых разнообразных вопросах.

Я бы не сказал, что чувствую себя странно из-за повышенного внимания, давления, что я на самом деле чем-то отличаюсь от других гонщиков. Да, иногда пресса может задавать мне специфические вопросы и так далее. Но я никогда не чувствовал, что отличаюсь от других гонщиков из-за фамилии», — приводит слова Шумахера Planet F1.

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Иван Шитик все материалы автора

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