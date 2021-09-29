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Хэмилтон заявил, что часто думает о завершении карьеры

07:47
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о завершении карьеры.

«Часто думаю об этом. За последние пять лет было много моментов, когда я не знал, действительно ли хочу продолжать тренироваться за счет своей личной жизни. Ведь есть и другие вещи, которые я люблю. На самом деле есть много всего, что бы я хотел попробовать.

С другой стороны, говорю себе, что мне очень повезло получить такую работу. В целом карьера за рулем болида будет лишь небольшой частью моей жизни. Времени, чтобы оставить все это, будет предостаточно", — приводит слова Хэмилтона Sky Sport Italia.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира «Формулы-1». В июле «Мерседес» объявил о продлении контракта с гонщиком до конца сезона-2023.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/formula-1/2021/09/27/f1-hamilton-speciale-sky-intervista

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Екатерина Савостина все материалы автора

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