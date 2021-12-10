Сидни Кросби: «Ферстаппен очень агрессивен и намерен выиграть чемпионат. За Максом интересно следить»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от заключительного этапа сезона-2021 «Формулы-1», по итогам которого определится чемпион.

«Конечно, Хэмилтон был невероятен в последние годы, но Ферстаппен очень агрессивен и, похоже, намерен выиграть чемпионат, или как минимум попытаться выиграть последнюю гонку сезона. За Максом интересно следить», — приводит официальный сайт «Питтсбурга» слова Кросби.

Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» имеют по 369,5 очка перед заключительным этапом сезона, «Гран-при Абу-Даби». Этап в ОАЭ пройдет с 10 по 12 декабря.