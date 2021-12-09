Боттас: «Предпочту, чтобы победу одержал мой напарник, а не гонщик из другой команды»

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас высказался о борьбе за чемпионство между его напарником — Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Льюсу на самом деле не требуется обязательно выиграть эту гонку. Ему нужно финишировать впереди Макса, и все. Посмотрим, как будут развиваться события, но я точно готов и хочу играть в команде, ведь я уже обеспечил себе третье место. Так что, если мы будем выигрывать и Кубок Конструкторов, я буду готов помочь команде занять первое место и в личном зачете.

Все зависит от ситуации. Но, разумеется, я скорее предпочту, чтобы победу одержал мой напарник, а не гонщик из другой команды, так что Льюис определенно получит мою поддержку», — приводит слова Боттаса crash.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря. Перед последней гонкой сезона-2021 у Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков (369,5).