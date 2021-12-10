Расселл: «Был бы рад увидеть победу Хэмилтона, хотя Ферстаппен провел потрясающий сезон»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Лично я был бы рад увидеть победу Хэмилтона. Он добился выдающихся результатов, об этом говорит хотя бы то, что он продолжает бороться за титул, хотя «Ред Булл» на старте сезона был быстрее. При этом, Хэмилтону удалось выиграть три из первых четырех гонок сезона, когда «Ред Булл» был быстрее. Конечно, Ферстаппен провел потрясающий сезон, и у болельщиков обоих пилотов найдутся аргументы в пользу тех, кого они поддерживают. Надеюсь, что последняя гонка будет чистой, а победит сильнейший», — приводит Crash слова Расселла.

С 10 по 12 декабря пройдет заключительный этап сезона-2021, «Гран-при Абу-Даби». Перед этой гонкой у Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков — 369,5.