Отец Феттеля объяснил причины ухода его сына из «Формулы-1»

Отец пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, Норберт Феттель, прокомментировал решение сына завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона.

«Обидно, конечно, но я его понимаю. У моего сына сложилась невероятная карьера, но в Австрии в этом году он был вынужден биться в конце пелотона. Это его очень разочаровало, он к такому не привык. И, конечно, он стал сильнее задумываться о завершении карьеры», — цитирует Феттеля-старшего Motorsport.

Пилот «Астон Мартин» Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона. В команде его заменит Фернандо Алонсо.