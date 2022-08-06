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Сегодня, 20:47

Отец Феттеля объяснил причины ухода его сына из «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Отец пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, Норберт Феттель, прокомментировал решение сына завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона.

«Обидно, конечно, но я его понимаю. У моего сына сложилась невероятная карьера, но в Австрии в этом году он был вынужден биться в конце пелотона. Это его очень разочаровало, он к такому не привык. И, конечно, он стал сильнее задумываться о завершении карьеры», — цитирует Феттеля-старшего Motorsport.

Пилот «Астон Мартин» Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона. В команде его заменит Фернандо Алонсо.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
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