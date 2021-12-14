Ферстаппен рассказал, что руководитель «Мерседеса» Вольфф поздравил его с чемпионством

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поздравил его с победой в чемпионате «Формулы-1».

«Тото послал мне сообщение, в котором поздравил с окончанием сезона и написал, что я заслужил победу. Конечно, это было мило с его стороны, поскольку на последнем круге эмоции бурлили в обеих командах», — приводит слова Ферстаппена F1i со ссылкой на Sky Sports.

12 декабря Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира «Формулы-1». Чемпионство ему принесла победа на «Гран-при Абу-Даби», где он на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

После гонки «Мерседес» подал сразу два протеста. Первый протест касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Оба были отклонены.

Позже «Мерседес» заявил, что подаст апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA).