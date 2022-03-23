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Сегодня, 15:58

Расселл: «Возможно, мы решим проблему с подпрыгиванием «Мерседес» к следующей гонке, а может и не решим ее даже до летнего перерыва»

Расселл рассказал о проблемах «Мерседес» с подпрыгиванием болида на трассе
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о проблемах команды с «галопированием» болида на трассе.

«Нас очень сильно замедляет подпрыгивание болида, машина на прямых вместо того, чтобы ехать вперед, зарывается в асфальт. Мы теряем 50 процентов времени в поворотах и 50 процентов на прямых. В целом у нас есть надежда на то, что мы решим проблему, но мы не знаем, сколько времени это займет. Возможно, мы все исправим к следующей гонке, а, возможно, ничего не исправим даже до летнего перерыва.
В каждой зоне торможения машину начинает болтать, задние колеса теряют сцепление и поведение болида становится нестабильным. Мы знаем, что если раскрыть потенциал, то машина прибавит во всех областях. Это поможет лучше работать с резиной, работать на торможении и улучшить сцепление с трассой. Мы очень надеемся, что как можно скорее найдем решение проблемы, но тут проще сказать, чем сделать», — приводит F1i слова Расселла.

В первой гонке сезона в Бахрейне Расселл занял четвертое место. Второй этап пройдет в Саудовской Аравии с 25 по 27 марта.

Источник: https://f1i.com/news/435892-russell-no-timetable-on-solving-mercedes-w13-issues.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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